В Одесі офіційно відкрили ще 5 пляжів

В Одесі відкрили ще 5 пляжів. Всього у місті офіційно відкрито 9 пляжів.

Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

Йдеться про такі пляжі:

Ітака

Ібіца

Зебра

Паблік

Гранд Петін

До цього 8 червня в Одесі відкрили перший пляж "Калетон", а 1 липня відкрили інклюзивний пляж; пляж "True Man Sun of a Beach" та два пляжі "Red Line".

Зазначається, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби перебування людей біля моря заборонено.

Фото: Олег Кіпер