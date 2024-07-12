В Одесі офіційно відкрили ще 5 пляжів

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Валерія Гуржий
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В Одесі відкрили ще 5 пляжів. Всього у місті офіційно відкрито 9 пляжів.

Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

Йдеться про такі пляжі:

  • Ітака
  • Ібіца
  • Зебра
  • Паблік
  • Гранд Петін

До цього 8 червня в Одесі відкрили перший пляж "Калетон", а 1 липня відкрили інклюзивний пляж; пляж "True Man Sun of a Beach" та два пляжі "Red Line".

Зазначається, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби перебування людей біля моря заборонено.

Фото: Олег Кіпер

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Опубліковано: 12 липня 2024
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