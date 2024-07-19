Дивіться, як на Волині відреставрували садиби, які належали родині Лесі Українки

У Колодяжному, що на Волині відреставрували та відкрили для відвідування дві садиби, відомі як "Білий і сірий будинки Косачів", які належали родині Лесі Українки.

Про це повідомили у Волинській ОДА.

З 1881 по 1891 рік тут проживала сама письменниця, а опісля – Іван Франко. Сімейна садиба Косачів, де виростала Леся Українка, її брати та сестри, є пам’яткою національного значення та охороняється державою.

Довгий час будиночки перебували у незадовільному стані і потребували ремонту. День відкриття поєднали із фестивалем "Літо в садибі Косачів" та приурочили до 175-річчя від дня народження Олени Пчілки, матері письменниці.

До повномасштабної війни та пандемії щороку подивитися на родовий маєток Лесі Українки приїжджало до 25 тисяч відвідувачів.

Фото: Волинська ОДА