Як українським біженцям повернутися додому з-за кордону: МЗС та ООН запустили онлайн-платформу

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Валерія Гуржий
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та верховний комісар ООН з питань біженців під час своєї зустрічі оголосили про запуск онлайн-платформи "Україна – це Дім".

Про це повідомили у МЗС України.

Платформа буде надавати переміщеним особам і сім’ям перевірену та актуальну інформацію, яка допоможе їм ухвалити поінформовані рішення щодо можливості повернення з-за кордону до України.

"Ми готові працювати разом над допомогою тим українцям за кордоном, які готові повернутися, у поверненні додому", - зауважив Дмитро Кулеба.

На сайті можна знайти відповіді на більшість питань щодо повернення в Україну: які документи потрібні для перетину кордону, як перевезти придбаний за кордоном автомобіль, що буде із соціальними виплатами та житлом, які надавала країна тимчасового захисту. Також є інформація про те, хто може отримати грошову допомогу та калькулятор її розрахунку.

Міністр також закликав УВКБ до рішучих кроків для захисту українських дітей, депортованих до росії, з метою недопущення їх незаконного усиновлення та забезпечення їхнього безпечного повернення до України.

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Опубліковано: 19 липня 2024
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