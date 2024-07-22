В Україні запрацювали пільгові програми для встановлення сонячних панелей і вітряків для будинків та бізнесу

В Україні почали діяти фінансові програми, які підвищать енергонезалежність бізнесу, приватних та багатоквартирних будинків.

Про це повідомили у Міненерго.

Зокрема, стала доступна програма кредитування під 0% для фізичних осіб на придбання генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел.

Кожен, хто бажає придбати сонячні панелі з системами накопичення електроенергії або вітрові установки, може отримати кредит, за яким держава повністю компенсує відсоткову ставку впродовж терміну кредитування. Сума кредиту — до 480 тисяч гривень. Термін кредитування — 10 років. Для отримання кредиту можна звернутись до "Приватбанку", "Ощадбанку", "Укргазбанку", "Сенс Банку", або банку "Глобус".

Крім того, за програмою "Доступні кредити 5-7-9" ОСББ та ЖБК можуть отримати кредит у розмірі до 5 млн гривень терміном до 5 років під 7% річних. За ці кошти можна придбати та встановити сонячні панелі, інвертори, системи зберігання електроенергії та інше допоміжне обладнання. Щоб скористатись програмою, треба подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з державою за програмою "Доступні кредити 5-7-9".

Окрім цього, ця кредитна програма може застосовуватись у комплексі із програмою "ГрінДім", запровадженою у травні поточного року, за якою держава компенсує до 70% вартості обладнання сонячних електростанцій та/або теплових насосів, придбаних ОСББ та ЖБК. Максимальна сума компенсації: до 1 млн грн на встановлення СЕС, до 2 млн грн – на встановлення теплових насосів, до 3 млн грн — якщо одночасно встановлюється СЕС і тепловий насос. Для участі у програмі "ГрінДім" необхідно звернутись до Фонду енергоефективності.

Також за програмою "Доступні кредити 5-7-9" підприємці та бізнес можуть придбати і встановити газотурбінні, газопоршневі чи біогазові генерувальні установки. Максимальна сума кредиту становить до 150 млн гривень, а термін кредитування – до 10 років.

Для підприємств, що планують розбудовувати власну генерацію на суму понад 150 млн грн, доступні пропозиції від 19 найбільших банків України, які надають пільгове кредитування на реалізацію проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури. Сума кредиту може становити до 25 млн євро. Термін — до 5 - 7 років, базова відсоткова ставка для кредитів у національній валюті: на перший рік — 13,5% річних або UIRD3M+0,5 % починаючи з другого року — плаваюча, але не більше UIRD12M + 3%.

Фото: Helios Van