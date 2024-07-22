У Празі відкрили першу українську книгарню-кав'ярню "Вуса Шевченка"

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Валерія Гуржий
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У Празі відкрилася перша українська книгарня-кав’ярня "Вуса Шевченка". У закладі проводитимуть зустрічі, лекції з історії та культури, знайомства, а також пригощатимуть кавою українського виробника.

Про це повідомив власник книгарні Андрій Носач, пише "Читомо".

На відкриття, яке відбудося 13 липня, прийшло понад 400 людей, що доволі багато для маленької книгарні в 35 кв. м. Найбільше відвідувачі купили художніх та нон-фікшн книжок. Після відкриття до книгарні замовили ще 1200 найменувань.

"Я відкрив українську книгарню в Празі для довгострокового ефекту на українців, щоб вони купували книжки українською, зберігали самоідентичність, а також відкриття стало знаковим для чехів, для яких це феномен, що стільки людей стояло годинами в черзі, щоб купити та підтримати українську книжку", — розповів Андрій Носач.

За його словами, попит є великим, але потрібно грамотно будувати мости між читачами та закладом. Носач також розповів, що назва "Вуса Шевченка" ґрунтується на Тарасі Шевченку як об’єднавчому образі для багатьох українців.

Фото: Читимо

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Опубліковано: 22 липня 2024
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