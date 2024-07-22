На Позняках відкрили кав’ярню “В гості”

29
Наталія Габрух
share share

На вулиці Олександа Мишуги у Києві запрацювала кав’ярня “В гості”.

Про це пише The Village Україна.

“Ми про каву та ком’юніті, а ще підтримку крафтових українських виробників”, — кажуть у команді.

Кавʼярня розташована у одноповерховій будівлі, проте має і другий поверх. Таке планування залишилося від попередніх власників і його вирішили не змінювати.

У закладі можна пограти в настільні ігри, подивитись кіно або послухати лекції, а також попрацювати під час відключень світла, адже є генератор.

Ціни: еспресо — 38 грн, допіо — 50 грн, капучино — 55/70 грн, флет-вайт — 60 грн, лате — 55/70 грн, раф — 90 грн, фільтр — 50/60 грн, капуоранж — 60/75 гривень

Адреса: вул. Олександра Мишуги, 12

Режим роботи: понеділок-пʼятниця 08:00-21:00, субота-неділя 09:00-22:00

Instagram

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 22 липня 2024
share share
У КМДА відмовилися включати садибу Зеленських до переліку пам'яток навіть після знесення: чим це загрожує У КМДА відмовилися включати садибу Зеленських до переліку пам'яток навіть після знесення: чим це загрожує У Празі відкрили першу українську книгарню-кав'ярню "Вуса Шевченка" У Празі відкрили першу українську книгарню-кав'ярню "Вуса Шевченка" Влада Києва подасть до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських Влада Києва подасть до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських У Криму росіяни демонтували останню українську церкву У Криму росіяни демонтували останню українську церкву
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.