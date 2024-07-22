На Позняках відкрили кав’ярню “В гості”

На вулиці Олександа Мишуги у Києві запрацювала кав’ярня “В гості”.

Про це пише The Village Україна.

“Ми про каву та ком’юніті, а ще підтримку крафтових українських виробників”, — кажуть у команді.

Кавʼярня розташована у одноповерховій будівлі, проте має і другий поверх. Таке планування залишилося від попередніх власників і його вирішили не змінювати.

У закладі можна пограти в настільні ігри, подивитись кіно або послухати лекції, а також попрацювати під час відключень світла, адже є генератор.

Ціни: еспресо — 38 грн, допіо — 50 грн, капучино — 55/70 грн, флет-вайт — 60 грн, лате — 55/70 грн, раф — 90 грн, фільтр — 50/60 грн, капуоранж — 60/75 гривень

Адреса: вул. Олександра Мишуги, 12

Режим роботи: понеділок-пʼятниця 08:00-21:00, субота-неділя 09:00-22:00