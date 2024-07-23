Три супермаркети "Сільпо" увійшли до переліку найкращих магазинів Європи

До списку кращих магазинів Європи потрапили три супермаркети "Сільпо" у Львові, Яворові Львівської області та Білогородці Київської області.

Список Europe’s Finest Store щороку формує профільний журнал про роздрібну торгівлю European Supermarket Magazine (ESM). До нього входять найбільш вражаючі інноваційні дизайнерські концепції магазинів, які були відкриті або оновлені на європейському ринку ритейлу.

У 2024 році редакція ESM вибрала 31 магазин з 19 країн Європи, а "Сільпо" став єдиним українським ритейлером, магазини якого потрапили до списку найкращих.

До списку найкращих увійшли такі магазини:

"Сільпо" у стилі неофолк, відкритий у вересні 2023 року у Львові

Візуальний стиль супермаркету базується на традиційній стилістиці, яка поєднана з цифровою естетикою. У магазині представлені різні елементи традиційного мистецтва — мотанки, ружі, свищик, а для побудови деяких композицій в інтер’єрі було використане українське традиційне бродівське письмо.

"Сільпо" у стилі "Гоблінкор", відкритий у жовтні 2023 року в Білогородці

"Гоблінкор" – це культура про розумне споживання, яка прославляє красу природи. Інтер’єр магазину оформлено в природному стилі – деревина, зелені відтінки та рослини.

"Сільпо", присвячений гутництву, відкритий у листопаді 2023 року в Яворові

Супермаркет став осередком мистецтва склодувів або гутництва. У торговому залі можна помітити склодува за роботою, ремісничі інструменти та навіть гутну піч – це в ній звичайний пісок перетворюється на кришталеву дивовижу.

До того ж European Supermarket Magazine включає "Сільпо" у Europe’s Finest Store вже восьмий рік поспіль.

Фото: "Сільпо"