У Музеї історії відкрилася виставка археологічних пам’яток з України, врятованих Естонією

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Валерія Гуржий
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У Національному музеї історії України відкрилася виставка "Від моря до моря. Merest mereni", присвячена українсько-естонській дружбі.

Про це повідомили у Мінкульті.

На виставці представлені майже три сотні археологічних пам’яток з України, які були затримані естонськими правоохоронцями та повернуті у травні цього року. Крім того, демонструються експонати, що свідчать про міцну й довготривалу підтримку естонцями української незалежності та культури.

На виставці вперше в Києві представлено славнозвісний "меч вікінга", унікальний археологічний артефакт кінця 10-початку 11 ст., який Естонія повернула Україні ще в 2016 році. Також частина експозиції виставки розповідає про культурні зв’язки двох народів через літературу.

Фото: Вікторії Сідорової, Національний музей історії України

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Опубліковано: 23 липня 2024
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