Український мінісеріал "Ботоферма" вийшов на Netflix

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Валерія Гуржий
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На Netflix вийшов український чотирисерійний серіал "Ботоферма", у якому демонструють, як замовні коментарі та публікації спотворюють інформаційний простір наклепами та ворожою дезінформацією.

Про це пише "Детектор медіа".

Стрічка водночас є розважальною та просвітницькою: наочно демонструє, як влаштована ботоферма та як замовні коментарі, продуковані її працівниками, впливають на інформаційне тло в соцмережах та медіапросторі.

Глядачам пропонують простежити за трансформацією головного героя — провінційного радіоведучого Антона, який переїхав до Києва, влаштувався в "нетипову" комунікаційну компанію та проходить шлях від рядового шкідника в соцмереж до небезпечного дезінформатора, що за немалі гроші має просувати в інтернеті проросійські наративи перед повномасштабним вторгненням.

Аудиторія "Ботоферми" дізнається, що окремі скандали навколо медійних осіб бувають штучно спровокованим, переконаються в тому, що натовпи шанувальників когось із політиків не завжди є справжніми людьми. Загалом, у серіалі демонструються небезпека та вага інформаційних впливів, про які поки що знали не всі.

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Опубліковано: 25 липня 2024
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