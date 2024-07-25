Про поганий зв'язком можна буде повідомити через "Дію": що ще зроблено для стабілізації звʼязку під час знеструмлень

Незабаром про проблеми зі звʼязком можна буде повідомляти через "Дію", навіть якщо ви перебуваєте офлайн.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, наразі йде робота над стабілізацією мобільного звʼязку під час знеструмлень. Адже постійні знеструмлення впливають і на погіршення якості звʼязку та інтернету. Адже базові станції мобільних операторів, які забезпечують покриття, також працюють від електроенергії.

Серед рішень, які ухвалили вже зараз: