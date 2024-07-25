Про поганий зв'язком можна буде повідомити через "Дію": що ще зроблено для стабілізації звʼязку під час знеструмлень
Незабаром про проблеми зі звʼязком можна буде повідомляти через "Дію", навіть якщо ви перебуваєте офлайн.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, наразі йде робота над стабілізацією мобільного звʼязку під час знеструмлень. Адже постійні знеструмлення впливають і на погіршення якості звʼязку та інтернету. Адже базові станції мобільних операторів, які забезпечують покриття, також працюють від електроенергії.
Серед рішень, які ухвалили вже зараз:
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оновили вимоги НЦУ. Тепер мобільні оператори повинні забезпечити 25 % мереж генераторами, щоб вони працювали 72+ години без світла, інша частина мобільної мережі має працювати 10 годин на акумуляторних батареях. Акумулятори працюють за принципом повербанка — живлять базові станції під час знеструмлень;
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посилили перевірки за виконанням вимог. Оператори щоквартально даватимуть апдейт щодо ситуації НЦУ, а НКЕК перевірятиме їх;
- розробили постанову № 352, яку вже ухвалив регулятор. Так оператори зможуть подати заявку в Обленерго, щоб установа модернізувала свої мережі, які йдуть до базових станцій. Це дасть змогу швидше заряджати акумулятори. Проте памʼятаємо, що на зарядку акумуляторів все одно потрібен час.