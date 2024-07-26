Мінкульт додав нові елементи до переліку об'єктів нематеріальної спадщини: які саме

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Валерія Гуржий
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Міністерство культури та інформаційної політики України додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Серед них:

  • традиція дзвонарства у Львові;
  • культура приготування та споживання "засипаної капусти" Львівщини;
  • традиція створення бойківської писанки булавкою;
  • обряд встановлення "віхи" на Переяславщині;
  • програма з охорони традиції покриття хат соломою та очеретом у Національному музеї народної архітектури та побуту України;
  • техніка вишивки "городоцький шов" або "городоцький стіб".

Зазначається, що відтепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Мінкульті про охорону елементів нематеріальної культурної спадщини.

Фото: Мінкульт

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Опубліковано: 26 липня 2024
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