Мінкульт додав нові елементи до переліку об'єктів нематеріальної спадщини: які саме
Міністерство культури та інформаційної політики України додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Серед них:
- традиція дзвонарства у Львові;
- культура приготування та споживання "засипаної капусти" Львівщини;
- традиція створення бойківської писанки булавкою;
- обряд встановлення "віхи" на Переяславщині;
- програма з охорони традиції покриття хат соломою та очеретом у Національному музеї народної архітектури та побуту України;
- техніка вишивки "городоцький шов" або "городоцький стіб".
Зазначається, що відтепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Мінкульті про охорону елементів нематеріальної культурної спадщини.
Фото: Мінкульт
Опубліковано: 26 липня 2024