Мінкульт додав нові елементи до переліку об'єктів нематеріальної спадщини: які саме

У Києві перейменують два театри: які саме та чому

У Києві знов почали косити траву у парках та скверах

На Хрещатику відкрився полтавський стритфуд від Євгена Клопотенка: із качаною кашею і галушками на шпажках

Світлофори на 18 перехрестях Києва обладнали резервним живленням: адреси