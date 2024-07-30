На Київщині створили три нові ботанічні пам’ятки природи: де саме

У Київській області стоврили три нові ботанічні пам’ятки природи місцевого значення: "Дубовий ліс", "Ботанічна" та "Ковила в межах села Веселе", які розташовані у Бородянському, Вишгородському та Бориспільському районах.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Столичного округу.

Вони відрізняються унікальним рослинним світом, серед якого є й види, занесені до Червоної книги України.

"Дубовий ліс" – загальною площею 2,3 га розташований на території Шибенського лісництва Державного підприємства "Клавдієвська лісова науково-дослідна станція", біля села Шибене, що у межах Бородянської селищної територіальної громади Бучанського району.

"Ботанічна" – площа - 2,1 га та розташований на території Першотравневого лісництва державного підприємства "Клавдієвська лісова науково-дослідна станція", біля села Лютіж, що у межах Петрівської сільської територіальної громади Вишгородського району.

"Ковила в межах села Веселе" – загальною площею 0,06 га, що розташований біля села Веселе, Дівичківської сільської територіальної громади Бориспільського району.

Фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу