На Київщині створили три нові ботанічні пам’ятки природи: де саме

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Валерія Гуржий
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У Київській області стоврили три нові ботанічні пам’ятки природи місцевого значення: "Дубовий ліс", "Ботанічна" та "Ковила в межах села Веселе", які розташовані у Бородянському, Вишгородському та Бориспільському районах.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Столичного округу.

Вони відрізняються унікальним рослинним світом, серед якого є й види, занесені до Червоної книги України.

  • "Дубовий ліс" – загальною площею 2,3 га розташований на території Шибенського лісництва Державного підприємства "Клавдієвська лісова науково-дослідна станція", біля села Шибене, що у межах Бородянської селищної територіальної громади Бучанського району.
  • "Ботанічна" – площа - 2,1 га та розташований на території Першотравневого лісництва державного підприємства "Клавдієвська лісова науково-дослідна станція", біля села Лютіж, що у межах Петрівської сільської територіальної громади Вишгородського району.
  • "Ковила в межах села Веселе" – загальною площею 0,06 га, що розташований біля села Веселе, Дівичківської сільської територіальної громади Бориспільського району.

Фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

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Опубліковано: 30 липня 2024
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