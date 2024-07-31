Центр рекрутингу до Сил безпілотних систем запрацював у Львові: фото

Центр рекрутингу до Сил безпілотних систем запрацював у Львові.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Ключове завдання центру рекрутингу – провести співбесіду з людиною й супроводити її до ТЦК, де заповнюють необхідні документи і кандидат проходить військово-лікарську комісію.

До того ж сюди можна прийти, щоб дізнатися більше про можливості служби у нових військах.

Центр обладнали симуляторами безпілотників, аби кандидати мали змогу самі подивитися і зрозуміти, як працюють такі літальні апарати.

Центр відкрили на вул. Костя Левицького, 22. Він працює з понеділка до четверга з 09:00 до 18:00, у п’ятницю – з 09:00 до 16:45. Записатися на співбесіду можна за посиланням.

Фото: Романа Балука для Львівської міської ради