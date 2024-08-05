У Польщі 77% нових компаній належать українцям

У першій половині 2024 року українці створили кожен десятий бізнес у Польщі – 11,2%, а 77% активних, нещодавно зареєстрованих іноземцями в Польщі бізнесів належить українцям.

Про це повідомив Польський економічний інститут в Економічному тижневику PIE.

З січня 2022 року по червень 2024 року в Польщі було створено близько 59 800 українських активних індивідуальних підприємств.

Зазначається, що частка українських підприємств, створених жінками в першій половині цього року, становить близько 35%, що нижче, ніж частка підприємств, створених польськими жінками за той самий період – 38%. При цьому у 2023 році частка українських жінок, які очолювали активні індивідуальні підприємства, була вищою, ніж частка польських жінок – 37% проти 34%.

У січні 2024 року зафіксувано найнижчу частку індивдуальних підприємств, створених громадянками України – 31%, а в липні 2022 року – найвищу – 44%.

Відомо, що країнські індивідуальні підприємства, створені у першому півріччі цього року, працюють переважно в таких галузях, як будівництво – 23%, інформація та комунікації – 19% та інші види діяльності у сфері послуг – 12%.

У звіті також зазначається, що за галузевою структурою бізнес, створений українськими чоловіками, відрізняється від бізнесів, створених жінками. Чоловіки найчастіше засновують підприємства, пов'язані з будівництвом – 34%, інформацією та зв'язком – 23%, а також транспортом і складським господарством – 11%. Майже кожне третє підприємство, яким керують громадянки України, займається іншою діяльністю у сфері послуг – 30%.

На діяльність, пов'язану з інформацією, комунікаціями та торгівлею припадає по 11% компаній, заснованих українськими жінками. Вчетверо більше українок, ніж українців, займаються діяльністю, пов'язаною з інформацією та комунікаціями – 2274 проти 603.

Фото: Unsplsh\John Schnobrich