Дивіться, який новий арт-простір відкрився на Подолі

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Валерія Гуржий
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На київському Подолі за адресою Ярославів Вал, 14В відкрився новий арт-простір "Підґрунтя".

Тут можна випити кави, смачно поїсти провести лекції або книжкові клуби. Також в арт-просторі можна побачити картини Юлії Зінченко.

Ціни: капучіно – 70 грн, велике капучіно на рослинному молоці – 115 грн, сендвіч з лососем – 140 грн, брауні – 80 грн матча тонік – 105 грн, какао – 70 грн.

Графік роботи: щодня з 10:00 до 19:00

Де: Ярославів Вал, 14В

Фото: "Підґрунтя"

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Опубліковано: 08 серпня 2024
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