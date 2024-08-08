Дивіться, який новий арт-простір відкрився на Подолі
На київському Подолі за адресою Ярославів Вал, 14В відкрився новий арт-простір "Підґрунтя".
Тут можна випити кави, смачно поїсти провести лекції або книжкові клуби. Також в арт-просторі можна побачити картини Юлії Зінченко.
Ціни: капучіно – 70 грн, велике капучіно на рослинному молоці – 115 грн, сендвіч з лососем – 140 грн, брауні – 80 грн матча тонік – 105 грн, какао – 70 грн.
Графік роботи: щодня з 10:00 до 19:00
Де: Ярославів Вал, 14В
Фото: "Підґрунтя"
Опубліковано: 08 серпня 2024
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