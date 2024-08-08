Дивіться, який новий арт-простір відкрився на Подолі

На київському Подолі за адресою Ярославів Вал, 14В відкрився новий арт-простір "Підґрунтя".

Тут можна випити кави, смачно поїсти провести лекції або книжкові клуби. Також в арт-просторі можна побачити картини Юлії Зінченко.

Ціни: капучіно – 70 грн, велике капучіно на рослинному молоці – 115 грн, сендвіч з лососем – 140 грн, брауні – 80 грн матча тонік – 105 грн, какао – 70 грн.

Графік роботи: щодня з 10:00 до 19:00

Де: Ярославів Вал, 14В

Фото: "Підґрунтя"