З піцою, коктейлями та сендвічами: біля "Олімпійської" новий заклад у takeaway-форматі

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Валерія Гуржий
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У Києві на вулиці Антоновича, недалеко від "Олімпійської" відкрився новий заклад Point 66.

У закладі небагато місць для сидіння, адже Point 66 орієнтується саме на takeaway-формат. Тут можна скуштувати різні види піц, сендвічей, також у меню є салати, десерти та коктейлі.

Ціни: сендвіч із тунцем су-від та соусом тартар – 145 гривень, салат з ростбіфом та овочами – 120 грн, піца чотири сири – 239 грн, вареники з картоплею – 69 грн, ванільна панакота з ягідним кюлі – 85 грн, батат фри – 69 грн. апероль – 99 грн, негроні – 139 грн, пиво – 119 грн, лимонад – 39 грн, квас – 49 грн.

Графік роботи: щодня 09:00-22:00

Де: вул. Антоновича, 48А

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Опубліковано: 08 серпня 2024
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