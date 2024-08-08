“Укрзалізниця” відправила у рейс перший дитячий вагон: як він виглядає

“Укрзалізниця” відправила у рейс перший дитячий вагон.

Він вирушив за одним із найдовших та найпопулярніших маршрутів Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16, повідомила пресслужба перевізника.

Купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку, але найбільш цікавим він буде для дітей до 8 років.

Квитки на цей вагон можна придбати виключно в застосунку "Укрзалізниці", де він має окреме маркування.

Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного номера телефону батьків. У коридорі вагона є інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування. Крім того, кожне купе марковане “Іскорками суперсил” – персонажами лялькового театру, розробленими Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

Також у кожному купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та манеж для найменших пасажирів, а також збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою.

Вбиральня оснащена додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком та спеціальними дитячими накладками на унітаз.

"Проєктування та капітальний ремонт з модернізацією тривали 6 місяців на потужностях Укрзалізниці у спеціальному цеху. Повністю оновлено базове обладнання – від кондиціонерів і систем опалення до мобільних пандусів", – зазначають в УЗ.

Загалом у 2024 році планують запустити ще 7 дитячих вагонів.