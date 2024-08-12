В Україні запрацювала платформа Veteranam зі знижками та послугами для ветеранів
В Україні запустили платформу Veteranam, на якій розміщені актуальні знижки та послуги для ветеранів, захисників та чинних військовослужбовців.
"Ми проаналізували бізнеси, зібрали інформацію і розмістили все на нашому сервісі. Тут ви можете знайти знижки і пропозиції, які надаються для наших героїв", - пояснила UX/UI Designer Ірина Остролуцька.
Над проєктом команда працювала декілька місяців, а наразі роботи ведуться над покращенням та розвитком проєкту. А найближчим часом обіцяють ще більше пропозицій, а також нові розділи і навіть мобільний додаток.
Фото: depositphotos.com
Опубліковано: 12 серпня 2024
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