У Києві відкрили нову мініскульптуру "Прочитано": де її шукати

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Валерія Гуржий
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У Києві з’явилась нова мініскульптура проєкту "Шукай!" під назвою "Прочитано". Її можна знайти у книгарні "Сенс на Хрещатику".

Про це повідомили у книгарні "Сенс".

"Прочитано" – це дві бронзові галочки, які означають, що отримувач прочитав повідомлення у месенджері. Рідні пишуть військовим, військові – побратимам, діти – батькам на окупованих територіях, а всі разом – своїм найдорожчим людям.

Мініскульптура присвячена всім, хто чекає на ті дві галочки довгими годинами або й нескінченними днями. Тож нехай щоразу, коли хтось натискатиме на кнопку і галочки нашої скульптури світитимуться, сотні людей всієї країни бачитимуть такий бажаний статус "Прочитано" на своїх екранах.

Тепер таких скультурок у Києві – 44. Відшукати мініскульптуру "Прочитано" можна на фасаді Сенсу на Хрещатику, 34.

Фото: "Сенс"

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Опубліковано: 15 серпня 2024
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