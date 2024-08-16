На Липовій алеї ВДНГ відкрилася книгарня “Ранок”

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Ірина Маймур
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На Липовій алеї ВДНГ відкрилася книгарня “Ранок”.

Про це повідомили на сторінці Експоцентру в Facebook.

У книгарні можна буде придбати твори від українських видавництв “Ще одну сторінку”, “Фабула”, Readberry та “Ранок”.

“Запрошуємо насолодитися неперевершеними творами від українських видавництв: класика від “Ще одну сторінку”,сучасна проза від “Фабула”, фантастичні світи з книгами від Readberry, неймовірні пригоди з дитячими книгами “Ранку”,” — йдеться в повідомленні.

Книгарня працює з 10.00 до 20.00 без вихідних.

Фото: ВДНГ

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Опубліковано: 16 серпня 2024
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