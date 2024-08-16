На Липовій алеї ВДНГ відкрилася книгарня “Ранок”
На Липовій алеї ВДНГ відкрилася книгарня “Ранок”.
Про це повідомили на сторінці Експоцентру в Facebook.
У книгарні можна буде придбати твори від українських видавництв “Ще одну сторінку”, “Фабула”, Readberry та “Ранок”.
“Запрошуємо насолодитися неперевершеними творами від українських видавництв: класика від “Ще одну сторінку”,сучасна проза від “Фабула”, фантастичні світи з книгами від Readberry, неймовірні пригоди з дитячими книгами “Ранку”,” — йдеться в повідомленні.
Книгарня працює з 10.00 до 20.00 без вихідних.
Фото: ВДНГ
Опубліковано: 16 серпня 2024