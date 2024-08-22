Росіяни знищили заповідник "Кам'яні могили" недалеко від Маріуполя

Російські військові розмістили свої табори на території заповіднику “Кам’яні могили” біля села Назарівка, що недалеко від тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, саме тут останнім місяцем спостерігалося посилене накопичення, та нещодавно вдалось встановити, де саме.

"З урахуванням поведінки та характеру базування, зокрема стрічкового полігону та використання техники всіх видів, можна стверджувати, що заповідник “Кам'яні могили” знищено", - написав він.

Це вже другий заповідник, знищений росіянами на території району. Першим росіяни знищили заказник “Меотида” бомбами та розміщенням військових.

Також втрачене унікальне місце гніздування птахів, які внесені до Червоної Книги. Одним з останніх росіянами заради забави було знищено "Чаечій острів" у селі Білосарайська Коса.

Фото: Вікіпедія, Петро Андрющенко