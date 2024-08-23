На Оболоні прибрали незаконну рекламу: скільки конструкцій демонтували

На Оболоні на вулиці Левка Лук'яненка демонтувало 50 незаконних рекламних засобів та вивісок. Більшість конструкцій були були розміщені без оформлення відповідного документу.

Про це повідомили у КП "Київреклама".

Зазначається, що ці вивіски та реклама не лише псували зовнішній вигляд вулиці, але й порушували правила міста. Частина реклами перекривала вікна та елементи інженерної інфраструктури будівель, а "висячі" конструкції виступали за межі фасаду. Деякі рекламні засоби були розміщені на рівні житлових поверхів, що могло створити дискомфорт мешканцям.

Фото: КП "Київреклама"