У застосунку “Київ цифровий” тепер можна слідкувати за станом енергосистеми

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Ірина Маймур
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У застосунку “Київ цифровий” тепер можна слідкувати за станом енергосистеми.

Про це повідомили в КМДА.

У міський застосунок додали сервіс "Стан енергосистеми" з оперативною інформацією про те, що відбувається в енергосистемі країни.

У новому розділі можна буде дізнатися про поточний стан енергосистеми та прогноз відключень на наступний день, а також увімкнути сповіщення від “Укренерго” про зміни у графіках відключень протягом дня. Також там є посилання на графіки ДТЕК.

Щоби перейти у розділ, потрібно натиснути на позначку сервісу на головному екран. Вона має вигляд блискавки на зеленому, жовтому чи червоному тлі, залежно від поточного стану енергосистеми.

Налаштувати сповіщення про стабілізаційні або екстрені відключення та замовити відновлення енергопостачання за своєю адресою, як і раніше, можна у розділі "ДТЕК Світло".

Фото: "Київ Цифровий"

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Опубліковано: 30 серпня 2024
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