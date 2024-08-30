Український стартап створює шкіряні вибори з міцелію грибів

Підприємиця, співзасновниця стартапу Mycelia Tech та крафтової мануфактури Shuflia Марта Кондрин виготовляє мікошкіру – шкіру, вироблену з міцелію грибів. Марта вже спільно з командою запустила перші готові вироби з самостійно вирощеної рослинної шкіри.

Про це пише Промприлад.

Mycelia Tech — біотехнологічна компанія в Івано-Франківську, яка займається дослідженням властивостей міцелію для створення стійкого біоматеріалу. На відміну від натуральної шкіри, цей продукт вирощують на органічній основі без шкоди для тварин та довкілля.

Співзасновницею стартапу є підприємиця Марта Кондрин, яка стала переможницею грантової програми Talents for Ukraine від KSE Foundation та отримала 5 000 доларів на розвиток своїх бізнес-ідей.

Як зазначає Марта, натуральна шкіра — довговічний та міцний матеріал для виготовлення аксесуарів, предметів одягу чи взуття. Проте промислове тваринництво нерозривно пов’язане із забрудненням довкілля та завдає шкоди не лише тваринам, але й людям, які працюють на виробничих процесах.

Зараз чимало світових брендів вже застосовують новітні розробки, здатні замінити натуральний матеріал. Наприклад, нідерландський бренд Yume Yume створив першу у світі колекцію одягу зі шкіри грибів, а мексиканський проєкт Desserto презентував сумки, виготовлені на основі зелених кактусів.

Марта Кондрин спільно з біотехнологом, доцентом кафедри біохімії та біотехнології ПНУ Олегом Лещаком зупинилися на вирощуванні "грибної шкіри" з міцелію. Йдеться саме про кореневу систему гриба, яка росте під землею. Для успішного результату вкрай важливе поживне стерильне середовище, де відбуватиметься нарощування міцелію на субстрат. Перший зразок матеріалу розробникам вдалося виростити за 46 днів.

За таким темпом росту, будовою та іншими властивостями грибний міцелій дуже подібний до натуральної шкіри. У світі з нього вже виготовляють не лише сумки, одяг чи аксесуари, але й вази, горщики для квітів, предмети декору, цеглу.

Ідея працювати саме з міцелієм прийшла до Марти під час її подорожей південно-східною Азією. В Індонезії підприємиця познайомилася зі стартаперами з Mycl Bio, які впродовж 10 років вирощували та постачали гриби для ресторанів. А згодом почали виготовляти з них біошкіру, пакування та навіть м’ясо.

У процесі досліджень Марта також познайомилась з українською науковицею Дар’єю Цапенко, яка працює з темою міцелію в Нідерландах. Зокрема, дослідниця презентувала на міжнародних виставках гуню з конопляного волокна та плащ із насіння чіа.

За 2023 рік підприємиця отримала низку грантів на розвиток проєкту, зокрема від Київської школи економіки, Міжнародної Організації Міграції (МОМ), Дія.Бізнес єРобота. А в червні Марта стала однією із двадцяти переможців програми підтримки бізнесу в межах проєкту "Нова економіка Івано-Франківська" та отримала інноваційний ваучер в розмірі до 60 000 гривень на реєстрацію технології вирощування міцелію.

Сьогодні команда Mycelia Tech працює в лабораторії ПНУ, а також в Центрі розробок та продуктового дизайну ПОЛЕ на Промприладі. Зокрема, в одному з боксів лабораторії інноваційного центру відбувається ріст та інкубація міцелію на різних поживних середовищах.

Ознайомитися з продукцією Mycelia Tech можна на сайті. Кожні 200 грн з проданих готових виробів команда спрямовуватиме на 3D-друк виробів для наших захисників. Mycelia Tech вже пів року займається таким друком на базі своєї лабораторії.

Фото: Промприлад