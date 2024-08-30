KFC відкриє перші заклади в Ужгороді та Білій Церкві і ще один — у Києві.

Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України.

Новий ресторан у Києві з’явиться на Дніпровській Набережній, у жовтні — в Ужгороді в ТЦ Корона, а в листопаді — в Білій Церкві на вулиці Ярослава Мудрого.

До кінця року мережа налічуватиме 64 ресторани. Новий київський заклад стане 25-м у місті.

“Ми дуже раді, що наші гості завжди позитивно реагують, коли ми оголошуємо про нові відкриття. Наша компанія отримує запити з усіх куточків України, де люди чекають на появу KFC у своїх містах — тому з радістю анонсуємо наступні відкриття цього року. Ми бачимо всі ваші побажання, працюємо над ними і плануємо активний розвиток на наступний рік”, — додає Аліна Кіптик, керівник одного з франчайзі KFC в Україні ТОВ “Tasty Food”.

З 2022 року мережа відкрила 17 нових ресторанів в Україні.

Фото: RAU