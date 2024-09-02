В Ірпені запрацювало безкоштовне таксі: хто може ним скористатися

178
Валерія Гуржий
share share

З 1 вересня 2024 року в Ірпені у тестовому запрацювало соціальне таксі від організації Save Ukraine.

Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

Завдяки соціальному таксі люди з інвалідністю зможуть легко та безкоштовно дістатися до лікарні, поліклініки чи реабілітаційного центру в Ірпені, Бучі, Гостомелі або Києві на спеціально обладнаному авто.

Хто може ним скористатися:

  • особи з інвалідністю I та II груп з порушенням опорно-рухового апарату;
  • діти з інвалідністю, які мають порушення ходи;
  • особи з I групою інвалідності по зору;
  • військовослужбовці на реабілітації, які мають значні порушення опорно-рухового апарату;
  • ВПО, розміщені в центрі для маломобільних або в модульному містечку.

Таксі працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:30. На місяць може бути здійснено до 10 поїздок. Щоб замовити соціальне таксі, необхідно зателефонувати номером: 067 499 30 10.

Раніше ми писали, що соціальне таксі запустили у Бучанській громаді, яке надає послуги маломобільним групам населення, а також у Києві, яким можуть скористатися ветерани та ветеранки з важкими травмами.

Фото: Unsplash\Marc Kleen

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 02 вересня 2024
share share
Що готувати у вересні — 5 рецептів із сезонних продуктів Що готувати у вересні — 5 рецептів із сезонних продуктів Біля скверу київських інтелігентів відкрився винний бар з книжковою крамницею Біля скверу київських інтелігентів відкрився винний бар з книжковою крамницею У готелі "Україна" на Майдані пропонують облаштувати "музей пам'яті": про що йдеться У готелі "Україна" на Майдані пропонують облаштувати "музей пам'яті": про що йдеться Бородянка стане містом Бородянка стане містом
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.