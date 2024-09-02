В Ірпені запрацювало безкоштовне таксі: хто може ним скористатися

З 1 вересня 2024 року в Ірпені у тестовому запрацювало соціальне таксі від організації Save Ukraine.

Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

Завдяки соціальному таксі люди з інвалідністю зможуть легко та безкоштовно дістатися до лікарні, поліклініки чи реабілітаційного центру в Ірпені, Бучі, Гостомелі або Києві на спеціально обладнаному авто.

Хто може ним скористатися:

особи з інвалідністю I та II груп з порушенням опорно-рухового апарату;

діти з інвалідністю, які мають порушення ходи;

особи з I групою інвалідності по зору;

військовослужбовці на реабілітації, які мають значні порушення опорно-рухового апарату;

ВПО, розміщені в центрі для маломобільних або в модульному містечку.

Таксі працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:30. На місяць може бути здійснено до 10 поїздок. Щоб замовити соціальне таксі, необхідно зателефонувати номером: 067 499 30 10.

Раніше ми писали, що соціальне таксі запустили у Бучанській громаді, яке надає послуги маломобільним групам населення, а також у Києві, яким можуть скористатися ветерани та ветеранки з важкими травмами.

Фото: Unsplash\Marc Kleen