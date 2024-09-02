Біля скверу київських інтелігентів відкрився винний бар з книжковою крамницею

Винний бар з книжковою крамницею "Книжки і пляшки" відкрився на Великій Житомирській біля скверу київських інтелігентів.

У меню закладу є різні види вин – ігристі, білі, червоні, рожеві, помаранчеві, кріплені та солодкі. Також у барі є пиво, міцний алкоголь та багато різних коктейлів. У закладі можна скуштувати антипасти, морепродукти, тартар з яловичини, тюльки чи оселедця, салати та різні види сирів.

Окрім їжі та напоїв у тут є книжки, які можна купити. А ще заклад є pet friendly, тож завітати сюди можна з домашніми улюбленцями

Ціни: тарілка антіпасти – 400 грн, тартар з яловичини – 290 грн тартар з оселедцю та тартар з тюльпи – по 180 грн, креветки в часниковій олії – 280 грн, салат з ростбіфом – 270 грн, восьминіг в сальсі – 180 грн, апероль спрітц – 195 грн, джин тонік – 225 грн, пиво – від 130 грн, капучино – 80 грн, вино – від 110 грн за 50 мл.

Де: вул. Велика Житомирська, 21

Графік роботи: щодня з 16:00

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Фото: Книжки і пляшки