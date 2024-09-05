У Вінниці радянську мозаїку сховали за муралом з вишиванкою: реакція місцевих розділилася

На фасаді 18 ліцею у Вінниці під час утеплення сховали мозаїку радянських часів, а поверх неї намалювали мурал з вишиванкою.

Про це повідомили у групі Українська мозаїка.

Як пише "Суспільне Вінниця", директорка закладу Катерина Поджаренко розповіла, що у жовтні 2023 року у ліцеї провалився дах, затопило третій поверх. Під час ремонту ліцей вирішили утеплювати, тож мозаїку сховали за фасадом, бо цього вимагав проєкт утеплення. Її не збивали та не пошкодили.

Дизайнерка та місцева жителька Ольга Гуд вважає, що утеплення ліцею — це добре, а ось те, що під час робіт сховали мозаїку, навіть якщо вона радянських часів – не схвалює. Розповідає, що це важкий і дорогий у виконанні, проте витривалий до погодних умов та зовнішніх небезпек, вид мистецтва. Візерунок фарбою не такий довговічний, бо може вигоріти на сонці.

Місцева жителька Надія, чия донька навчається у цього ліцеї розповідає, що її дитина запитувала, чому на школі написані російською мовою слова і доводилося пояснювати, що школа побудована давно. Зараз жінка задоволена новим виглядом ліцею та додає, що йому пасує вишиванка.

Інша місцева жителька Анастасія також каже, що "я б нічого не мала проти, якби тут не було цих російських слів. Це дратувало. Книжки російською мовою діти вже не сприймають, і, звичайно, будь-які надписи в школі, в якій вони проводять більшість часу не сприймаються".

Ситуація з мозаїкою на 18-му ліцеї склалась через колізію у чинному законодавстві, розповідає головний архітектор Вінниці Євгеній Совінський. Адже держава зробила курс на термомодернізацію та спростила процедуру погодження таких робіт. Тепер термомодернізація не потребує містобудівних умов та обмежень, погоджень із головним архітектором. Цей комплекс факторів призвів до того, що в процесі розробки ці об’єкти були забуті, що їм треба приділити увагу.

Головний архітектор додав, що мозаїки у Вінниці досі не належать до переліку пам'яток монументального мистецтва, а більшість з них створені у радянський період. За словами директора Музею Вінниці Олександра Федоришена, їх створювали й місцеві митці, значення закладали різні, зокрема й пропагандистські.

"Сказати, що це все речі, які повинні бути знищені – поза сумнівом, ні. Треба в такому випадку йти індивідуально по кожній пам’ятці, по кожному епізоду. Більшість вінницьких мозаїк позбавлені якихось елементів тоталітарної спадщини, зображень серпів та молотів. Те, що було, пішло в небуття ще на етапі 2015-2016 років", — розповів Олександр Федоришен.

Він додав, що ті мозаїки, які порушують закони про декомунізацію та деколонізацію, пов’язані із рф та імперським минулим, зберігатимуть у філії Краєзнавчого музею, де створять експозицію вивчення тоталітарного режиму.

Раніше ми писали, що на Солом'янці мозаїка, яка розташована на Палаці дитячої та юнацької творчості , може опинитися під утепленням фасаду.

Про це заявляли активісти спільноти Child of Socialism. У закладі посилалися на те, що на панно зображені діти у піонерських краватках й у межах закону про декомунізацію його можна прибрати.

Натомість активісти заявили, що аби декомунізувати панно, достатньо підмалювати фарбою краватки і прапорець. “І це буде прекрасна робота із дітьми, деревцем та соняшником, як символом України”, — зазначили активісти.

Згодом депутатка Київради Ксенія Семенова запевнила, що мозаїку на фасаді палацу дитячої та юнацької творчості на Солом'янці збережуть.

Фото: Вінбазар, Вежа, Суспільне Вінниця