В Україні запрацювала онлайн-платформа для донорів крові: що там є

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Ірина Маймур
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В Україні запрацювала онлайн-платформа для донорів крові.

Про це повідомляє Український центр трансплант-координації.

Донорська платформа — загальнонаціональний майданчик з перевіреною інформацією про донорство крові та її компонентів. Зокрема там можна дізнатися про те, кому можна здавати кров, чи є протипокази, як підготуватися до здачі, чи варто взяти вихідний, як відновитися після донації тощо.

Платформа містить сервіс “Донорський світлофор”, де зібрана і регулярно оновлюється інформація про наявність запасів груп крові та резус-належності у всіх регіонах країни. Цей інструмент дозволяє українцям швидко визначити, чи є дефіцитною їхня група крові, і запланувати донацію.

У розвинених країнах, які живуть без війни, середня кількість донацій на 1 тисячу осіб становить 15,9. В Україні цей показник — лише 11 донацій на 1 тисячу осіб, зазначають в Українському центрі трансплант-координації.

До того ж через російську агресію багато українців вимушені були виїхати з країни. А у час війни потреби в донорській крові зростають в рази, через обстріли і ракетні атаки можуть виникати ситуації, коли в одному місці раптово потрібна буде велика кількість компонентів крові.

Фото: Coolermed

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Опубліковано: 05 вересня 2024
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