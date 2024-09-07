На Подолі запрацювала “Гам!бургерна” від NUNU

У Києві на вулиці Костянтинівській запрацювала “Гам!бургерна” від NUNU та ресторатора Юрія Нікітюка.

Про відкриття стало відомо зі сторінки закладу в Instagram.

У меню можна обрати серед дев’яти видів бургерів, а також закуски, салати, міні чібереки, курку-гриль, овочеві стіки, картоплю та батат фрі, яйця у фритюрі тощо.

Серед напоїв гостям запропонують пиво, коктейлі, лимонади власного виробництва, мілкшейки та інше.

Дизайн закладу оформила команда Balbek bureau.

Ціни: дабл гам!бургер — 165 грн, бургер “Містер хуліо” — 250 грн, бургер “Тріпл чіз” — 250 грн, чіберешки — 175 грн, крильця BBQ — 175 грн, курка Гриль — 390 грн, fried eggs — 95 грн, кава Американо — 40 грн, пиво — від 80 грн, лимонад — 75 грн, мілкшейк в асортименті — 150 грн

Адреса: вул. Костянтинівська, 19

Режим роботи: щодня з 11:00 до 22:00

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Фото: The Village Україна