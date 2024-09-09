На Чернігівщині почали відновлювати одну з найдавніших садиб, яка перебуває у критичному стані

У Козельці на Чернігівщині відновлюють козацьку садибу XVIII століття "Покорщина", яка є найдавнішою з подібних комплексів на Лівобережжі. Там виносять сміття, спилюють сухі дерева, косять траву.

Про це пише "Суспільне".

За словами архітектора Івана Бикова, стан головного будинку критичний, але його ще можна відреставрувати. Наразі садиба двох давніх українських людей — Дераганів і Розумовських, яка вже декілька десятиліть є в такому жалюгідному стані.

На локації комплекс будівель: є основний будинок, є так звана кам'яниця мурована та ще одна дерев'яна будівля, яка частково збережена.

"Для української історії садиба дуже важлива. Сама архітектура унікальна. Частково дерев'яний будинок збудований ще в XVIII столітті. Кам'яниці такі, як там за ним розташовані, є частиною садиби. Їх взагалі зберіглося по Україні лише декілька штук", – пояснив Биков.

Архітектор додав, що спочатку потрібно законсервувати маєток, щоб зберегти будівлю. А далі, за наявності фінансування, приступити до реставрації.

Ініціювали збір грошей на відновлення маєтку телеведучий Акім Галімов спільно з благодійним фондом "Блискавка" та командою архітекторів-реставраторів. Акім каже, що зараз пропрацьовають ідеї, як використовувати пам’ятку у майбутньому.

Фото: Суспільне Чернігів