Моделі старше 50 років взяли участь в Ukrainian Fashion Week

Моделі, які старше 50 років з агентства дорослих моделей "Життєлюб", взяли участь в Ukrainian Fashion Week.

Про це розповіли у БФ "Життєлюб".

У фонді стверджують, що такі події вказують на те, що бренди стали лояльними до людей старшого віку не лише у соцмережах, а й в реальності. Моделі Олександра і Олена взяли участь у чотирьох показах відомих українських брендів – Jamemme, Gasanova, Tamar та Vikvor Аnisimov.

Раніше ми писали, що цьогоріч ветерани на протезах стали моделями на Ukrainian Fashion Week.

Ukrainian Fashion Week проходив у Києві з 1 по 4 вересня вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Фото: Marta Veina, Марі Губачова