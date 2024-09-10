Моделі старше 50 років взяли участь в Ukrainian Fashion Week

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Валерія Гуржий
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Моделі, які старше 50 років з агентства дорослих моделей "Життєлюб", взяли участь в Ukrainian Fashion Week.

Про це розповіли у БФ "Життєлюб".

У фонді стверджують, що такі події вказують на те, що бренди стали лояльними до людей старшого віку не лише у соцмережах, а й в реальності. Моделі Олександра і Олена взяли участь у чотирьох показах відомих українських брендів – Jamemme, Gasanova, Tamar та Vikvor Аnisimov.

Раніше ми писали, що цьогоріч ветерани на протезах стали моделями на Ukrainian Fashion Week.

Ukrainian Fashion Week проходив у Києві з 1 по 4 вересня вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Фото: Marta Veina, Марі Губачова

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Опубліковано: 10 вересня 2024
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