В Одесі відкрився новий McDonald’s у партнерстві з ОККО

30 серпня в Одесі на вулиці Саймона Літмана, 2а відкрився McDonald’s, що став десятим рестораном мережі в місті та 103-м, який працює в Україні. Він розміщується на території АЗК ОККО.

Про це повідомили в Europian Business Association.

Компанія поступово збільшує кількість закладів у великих містах і відкриває нові ресторани там, де це найбільш зручно для відвідувачів. Так, новий McDonald’s розташований у житловому масиві неподалік від в’їзду в місто зі сторони автошляху М-05 Київ-Одеса. Це робить його зручним як для подорожувальників, так і для мешканців житлових комплексів неподалік.

Просторий заклад площею 469 м² налічує 125 місць у залі та 106 на терасі. Із першого дня роботи в ресторані доступне повне меню. Відвідувачі зможуть замовити страви в залі на касі та за допомогою цифрових терміналів самообслуговування, або скористатися McDrive. Служба доставки McDelivery запрацює за кілька тижнів після відкриття закладу. Графік роботи ресторану — з 7:00 до 22:30, McDrive — з 5:00 до 22:30. Також, ресторан обладнано генератором для безперебійної роботи під час відключень електроенергії.

Новий заклад McDonald’s в Одесі став четвертим рестораном мережі, що розміщується безпосередньо на території автозаправної станції, і першим проєктом, втіленим у співпраці з АЗК ОККО. Раніше McDonald’s відкрив два ресторани у співпраці з KLO та один ресторан у співпраці з WOG. А прямо зараз триває будівництво ще одного ресторану в співпраці з ОККО в Мукачеві.

Раніше ми писали, що McDonald's планує розвивати партнерські програми з мережами АЗС та відкривати свої заклади на їхній території.

Фото: Europian Business Association