Сергій Жадан з'явився у рекламі McDonald’s: відео

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Анна Григораш
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Письменник Сергій Жадан з'явився у рекламному відео від українського McDonald’s.

У ролику, присвяченому Дню Незалежності, звучить вірш Жадана. Зокрема, такі рядки:

Хай цей день буде одним із див.

Гаснуть за вікнами теплі спалахи літа.

З тобою лишається те, що ти завжди любив.

Те, що любиш тепер. Те, що варто любити.

Раніше ми писали, що Сергій Жадан вступив до ЗСУ, він служитиме у 13 бригаді Національної гвардії України “Хартія”. Також скоро вийде нова збірка оповідань Сергія Жадана під назвою “Арабески”.

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Опубліковано: 24 серпня 2024
McDonald's
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