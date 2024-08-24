Сергій Жадан з'явився у рекламі McDonald’s: відео
Письменник Сергій Жадан з'явився у рекламному відео від українського McDonald’s.
У ролику, присвяченому Дню Незалежності, звучить вірш Жадана. Зокрема, такі рядки:
Хай цей день буде одним із див.
Гаснуть за вікнами теплі спалахи літа.
З тобою лишається те, що ти завжди любив.
Те, що любиш тепер. Те, що варто любити.
Раніше ми писали, що Сергій Жадан вступив до ЗСУ, він служитиме у 13 бригаді Національної гвардії України “Хартія”. Також скоро вийде нова збірка оповідань Сергія Жадана під назвою “Арабески”.
Опубліковано: 24 серпня 2024