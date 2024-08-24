Сергій Жадан з'явився у рекламі McDonald’s: відео

Письменник Сергій Жадан з'явився у рекламному відео від українського McDonald’s.

У ролику, присвяченому Дню Незалежності, звучить вірш Жадана. Зокрема, такі рядки:

Хай цей день буде одним із див.

Гаснуть за вікнами теплі спалахи літа.

З тобою лишається те, що ти завжди любив.

Те, що любиш тепер. Те, що варто любити.