Сім'я митців відкрила кафе Maman Folle з вином та пирогами біля Майдану

Арт-кафе Maman Folle з вином, пирогами та закусками відкрилося на вулиці Костьольній.

Його заснували митці, які раніше не мали досвіду у ресторанній сфері: архітекторка, дизайнерка та художниця-постановниця Анастасія Снісаренко-Єржиковська, її чоловік художник-графік, який працює у складній техніці офорту В’ячеслав Снісаренко та донька їх донька акторка Молодого театру Поліна Снісаренко-Кульчицька.

"Раніше ми часто сідали в машину і подорожували з Києва різними країнами Європи. Найбільше ми любимо їздити до Франції, і звідти привезли маленьку сімейну мрію — колись на пенсії відкрити власне кафе. Щоб об 11 ранку сидіти на літній терасі з келихом вина і говорити з друзями про все на світі", – розповідає Анастасія.

Дизайн-проєкт підготувала Анастасія, а ремонт у закладі робили всією сім'єю. Частину меблів купили на барахолці, частину взяли з майстерні батька Анастасії — наприклад, столик, який років 50 тому був реквізитом у театрі імені Франка. Стільці В’ячеслав власноруч фарбував і обтягував сидіння старими вишивками. На стінах розмістили гастрономічні офорти В’ячеслава Снісаренка.

Ціни: еntre від Papa (брі, сирокопчені ковбаски, оливки, корнішони, домашні чипси) – 154 грн, кіш лорен з лососем та броколі – 135 грн, пиріг з абрикосом – 95 грн, цілий Quattro Formaggi (1 кг) — 880 грн, велика фільтр-кава – 80 грн, келих піно гріджіо Villa Tinta – 105 грн, келих безалкогольного білого сухого вина Michel Schneider - 150 грн.

Графік роботи: щодня з 09:00 до 22:00

Де: вул. Костьольна, 9

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