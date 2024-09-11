Новий закон про автоцивілку 2025: що зміниться?

З наближенням 2025 року обговорення нового закону про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ), відомого як автоцивілка, набирає обертів. Очікується, що цей закон суттєво модернізує підходи до страхування автомобілістів в Україні, підвищуючи ефективність захисту учасників дорожнього руху та збільшуючи роль цифрових технологій.

Підвищення страхових виплат

Однією з основних змін, які передбачає новий закон, є суттєве підвищення страхових лімітів. Наразі мінімальний ліміт відповідальності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю потерпілих, становить 320 тисяч гривень.

Однак з урахуванням зростання вартості медичних послуг та інфляції, у 2025 році очікується, що ці суми збільшаться. Експерти прогнозують, що новий ліміт може зрости до 500 тисяч гривень для компенсації за шкоду здоров’ю та до 200 тисяч за матеріальні збитки.

Цифровізація процесів оформлення

Ще однією ключовою зміною в новому законі про автоцивілку є повна цифровізація процесів укладення договорів. Відтепер усі автовласники зможуть оформлювати страхові поліси виключно в електронному форматі через спеціалізовані платформи та додатки. Це не тільки спростить процедуру, але й значно зменшить ризик шахрайства, пов’язаного з підробкою паперових полісів.

Крім того, інтеграція з системою «Дія» дозволить водіям пред’являти електронний поліс у будь-якій точці країни, а поліція зможе автоматично перевіряти його дійсність через загальнодержавні бази даних.

Зміна тарифної політики

Тепер тарифи будуть визначатися не тільки на основі загальних факторів, як-от тип автомобіля чи регіон проживання, але й враховуватимуть персональні показники водія, такі як:

стаж водіння;

кількість попередніх порушень правил дорожнього руху;

інформація про ДТП за участі водія.

Цей підхід спрямований на те, щоб стимулювати водіїв до безпечнішого керування транспортними засобами, оскільки відповідальне водіння призведе до зниження вартості страхування.

Спрощення процесу виплат

Новий закон передбачає також зміни в процедурі виплати страхових компенсацій. Вона стане прозорішою та швидшою. Страхові компанії будуть зобов'язані встановити чіткі терміни виплат та надавати клієнтам доступ до онлайн-інструментів для відстеження статусу їх справи.

У випадках дрібних ДТП без значних пошкоджень транспортних засобів чи шкоди здоров'ю потерпілих можна буде врегулювати питання без участі поліції, що суттєво скоротить час на оформлення випадку.

Нові обов’язки для водіїв

У 2025 році водії також зіштовхнуться з новими вимогами щодо проходження технічного огляду. Оформлення автоцивілки для транспортних засобів без технічного огляду може бути заборонено, що має на меті підвищити безпеку на дорогах.

Водіям варто бути готовими до нових вимог, щоб зробити українські дороги безпечнішими та захистити права усіх учасників дорожнього руху. А щоб не пропустити нові зміни на ринку автоцивілки, слідкуйте за новинами на https://finance.ua/ua/insurance/osago.