У Вишневому вирішили орендувати когенератор в 6 разів дорожче, ніж купити новий

КП "Вишнівськтеплоенерго" міста Вишневе без конкурентних торгів орендувало когенераційну газопоршневу установку, що вироблятиме електроенергію та тепло. Сумарна вартість оренди якої становить 315 млн грн, що у шість разів перевищує ринкову вартість подібного когенератора, якби його відразу купували.

Про це пише "Наші гроші".

З ТОВ "Екоресурс-Т" 30 серпня було укладено угоду загальною вартістю 315 млн грн. Фірма впродовж 15 років отримуватиме за оренду її установки по 3,50 млн грн щомісяця.

Когенераційну установку MTU GS 16V4000 L62 британського концерну Rolls-Royce беруть в оренду без права викупу до травня 2039 року. Це приблизно відповідає розрахунковому терміну життя таких установок. Вона має номінальну електричну потужність 1,5 МВт та загальну теплову потужність 1,86 МВт.

Засновник компанії PRM Group Дмитро Шуманов повідомив, що його компанія нині продає установки такої потужності по 50-55 млн грн. На закупівлях у Prozzoro ціни також значно менші від оренди у Вишневому.

Відомо, що "Харківводоканал" замовив менші установки електричною потужністю 1 МВт по 34 млн грн за штуку. Комунальники Києва замовили вдвічі та втричі потужніші когенератори по 64 та 83 млн грн. Тепловики Запоріжжя закупили установки майже вдвічі більшої потужності 2,5 МВт по 91 млн грн.

У ціну оренди у Вишневому також включено встановлення та технічне обслуговування обладнання установки. Мова про перевірки/вимірювання/заміну складових обладнання тощо.

Роботи мають проводитися регулярно, але з різною частотою. Приміром змащувати підшипники мають раз на 1500 мотогодин, а замінювати підшипники раз на 63 000 мотогодин (орієнтовно 7-8 років). Основний обсяг технічних робіт припадає на кожні 3000 мотогодин (приблизно раз на чотири-п’ять місяців).

Зазначається, що в Україні наразі немає орендного ринку таких установок, відтак немає і бази цін та даних для порівняння, що створює великий корупційний простір.

За даними Дмитра Шуманова, базове технічне обслуговування разом із заміною оливи, антифризу, фільтрів та інших матеріалів буде коштувати приблизно 200 тисяч гривень раз на два місяці. Орендна плата за ці два місяці складе 7 мільйонів гривень, тобто техобслуговування несуттєво впливає на загальну ціну контракту.

З урахуванням цих даних, для "Екоресурс-Т" ціна когенератора по контракту з Вишневому повністю окупиться максимум за два роки. Решту 13 років оренди когенератор приноситиме чистий прибуток в розмірі понад 3 млн грн в місяць.

Окрім оренди когенераційної установки, "Вишнівськтеплоенерго" також замовило супровідні послуги на 1,8 млн грн: 390,5 тисяч гривень на розробку робочого проєкту реконструкції системи електропостачання котельні, ще 1,2 мільйона гривень на реконструкцію системи газопостачання котельні, на проектування вузла обліку теплової енергії та систем обліку – ще понад 300 тисяч гривень.

КП "Вишнівськтеплоенерго" очолює Сергій Мазур. Перед проведенням закупівлі він 8 серпня отримав погодження від міськради Вишневого під керівництвом Іллі Дікова на укладання угоди розміром 315 млн грн, що є значним господарським зобов’язанням.

Раніше ми писали, що у громадах Київської області незабаром планують встановити 33 когенераційні установки. Вони будуть виробляти електроенергію і тепло. Їхня загальна потужність майже 80 МВт.