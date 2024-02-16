Гурт Vivienne Mort випустив пісню на вірш загиблого поета та воїна Максима Кривцова

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Ірина Маймур
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Гурт Vivienne Mort випустив нову пісню "Не ходи ти тут, не ходи". Вона написана на вірш загиблого захисника України Максима “Далі” Кривцова.

Про це повідомила вокалістка гурту Даніела Заюшкіна.

"Ми були знайомі. Я жила у формі татуювання на його руці. Подруги Максима надіслали мені повну збірку його віршів. Перший вірш я прочитала, другий – заспівала", — написала вона.

Поет і фотограф Максим Кривцов долучився до війська у 2014-му. Пізніше працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС та Veteran Hub, а в лютому 2022 року знову пішов на війну. 7 січня 2024 року Максим загинув. Його першу і єдину збірку «Вірші з бійниці» розкупили за кілька годин після того, як з’явилася новина про смерть поета.

Раніше ми писали, що в Києві пройшла фотовиставка, присвячена загиблому на війні поету Максиму “Далі” Кривцову.

Фото: скриншот з кліпу

Вже чули пісню?
Опубліковано: 16 лютого 2024
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