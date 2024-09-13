У Запоріжжі дружина військового відкрила першу публічну пральню

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Ірина Маймур
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У Запоріжжі дружина військового Валерія Глущенко відкрила першу публічну пральню.

Про це пише Суспільне.

Головна мета Валерії — допомогти військовим та їхнім родинам у вирішенні побутових питань. За перші два місяці роботи закладом скористалися близько двохсот людей.

Пральня оснащена п’ятьма пральними машинами та чотирма сушильними. Клієнти можуть самостійно користуватися обладнанням або залишити речі адміністратору.

Основна аудиторія — це військові та їхні сім’ї. Речі приймають у брудному стані, а за три години їх повертають чистими, сухими та охайно складеними.

Для реалізації ідеї Валерія отримала грант на суму 500 тисяч гривень для учасників бойових дій та членів їхніх родин. Підготовка зайняла два місяці, зокрема через вимоги до приміщення, інженерних мереж, які довелося підлаштовувати під потреби пральні.

Зараз підприємиця планує розширювати бізнес, працюючи над франшизою. Її мета — залучити інвесторів та інших підприємців, щоб такі пральні з’являлися і в інших частинах Запоріжжя.

Фото: Суспільне Запоріжжя

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Опубліковано: 13 вересня 2024
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