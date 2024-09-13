На Бессарабській площі відкрився ресторан авторської кухні: що є у меню

У Києві на Бессарабській площі відкрився ресторан авторської кухні FryWay.

У меню є великий вибір холодних та гарячих закусок, салатів, страв на грилі, коктейлів, лимонадів, десертів та супів.

Ціни: Сирне плато – 475 грн, м'яна нарізка – 290 грн, мармурове карпачо з трьох видів риб – 445 грн, кремовий сир лабне з базиліковою заправкою – 335 грн, салат з в'яленою качкою – 285 грн, салат з кебабом із креветок та щупальцями кальмару гриль – 280 грн, середземноморський салат з обпаленим тунцем – 295 грн, гороховий крем-суп з беконом та копченостями – 190 грн, бейбі кальмар фарширований креветкою та чорізо – 525 грн, мідії у вершковому соусі – 410 грн, дабл чіз біфштекс під листковим тістом – 430 грн, картопляний крем з трюфелем та пармезаном – 150 грн, біг чізбургер під сирним душем – 365 грн, хрустка перепілка гриль – 345 грн, лангустини гриль з грушевим чатні – 380 грн, крем-брюле з полуничним сорбентом та ягодами – 210 грн, лимонади від 100 грн, коктейлі – від 180 грн, капучіно – 70 грн, чай – від 120 грн, пиво – від 100 грн.

Графік роботи: щодня з 10:00 до 23:00

Де: Бессарабська площа, 1

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