5 доступних девайсів, які спростять життя під час відключень світла

Наразі по всій Україні чи не щодня запроваджують графіки відключення світла. Зібрали 5 доступних девасів, які допоможуть попри блекаути залишатися на зв’язку, у комфорті та безпеці.

Світлодіодна лампа з акумулятором

Вкрутіть цю лампу у патрон будь-якого світильника, і вона заряджатиметься від мережі, коли є світло. А під час відключень вона продовжуватиме світити. Головна особливість такої лампи — вбудований акумулятор, який заряджається від мережі. Завдяки йому в разі вимкнення електрики пристрій продовжує світити від 3 до 6 годин.

Така лампа ідеально підійде для коридорів та вбиральні, де світло потрібно ненадовго.

До того ж девайс зручно використовувати як ліхтарик або нічник.

Ціни: залежать від конкретної моделі, орієнтовно від 200 грн

Термос або термоглечик

Під час тривалих відключень світла термоглечик допоможе зберігати окріп понад 10 годин. З його допомогою ви зможете заварити кашу і зробити каву або чай.

У магазинах є безліч варіантів подібних термосів та термоглечиків, головне обирати зі скляною колбою. Вона дає змогу зберігати воду чи будь-який напій гарячим до 12 годин і холодним до 24 годин.

Ціни: від 800 грн

Павербанки

Павербанк — незамінна річ сьогодні, щоби працювати в умовах вимкнення світла.

Перше, на що необхідно звернути увагу, обираючи цей девайс, — ємність. Для смартфона вистачить 10 000 мАг, але для ноутбука краще вибрати моделі з 20 000 мАг і більше. Друге — кількість виходів та їхні типи: для сучасних пристроїв потрібні USB-C і USB-A. Третє — швидкість зарядки: шукайте Power Bank з підтримкою технологій швидкої зарядки, таких як Qualcomm Quick Charge або Power Delivery.

Ми писали про 5 недорогих павербанків для ноутбуків, які допоможуть працювати без світла .

Ціни: від близько 1100 грн

Акумулятор холоду

Врятувати холодильник під час відключень допоможуть додаткові методи охолодження. Наприклад, акумулятори холоду. Це спеціальні ємності, заповнені солевим розчином.

Щоб скористатися акумуляторами, треба заздалегідь повністю заморозити їх у морозильній камері. Коли світло вимкнуть, треба покласти заморожені акумулятори на верхню полицю холодильника. Холод повільно опускатиметься вниз, у такий спосіб підтримуючи низьку температуру.

Ціни: від 40 грн

Світильник із датчиками руху

Cвітильники з датчиками руху мають вбудований акумулятор, який заряджається від USB. Вони автоматично вмикаються, коли виявляють рух, світять 30–60 секунд і вимикаються.

Їх варто встановлювати на оптимальній висоті для найкращого охоплення зони руху. Це гарне рішення для під’їздів, тамбурів біля вхідних дверей, коридорів та вбиралень.