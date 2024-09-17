Кінокнигарня в кінотеатрі “Жовтень” припиняє роботу.

Про це повідомили в Instagram закладу.

Книгарня, що працювала на території однойменного кінотеатру півтора року, зачиниться у жовтні. Причини рішення не називають.

З 17 до 30 вересня відбудеться прощальний розпродаж, під час якого всі книги можна буде придбати зі знижкою 15%.

Кінокнигарню відкрила в квітні 2023 року команда книжкового магазину “Закапелок”.

Вона спеціалізувалася на літературі про кіно, мистецтво, архітектуру та культуру. Тут також були представлені художні твори для дорослих та дітей, поезія і науково-популярні видання.

Фото: кінокнигарня “Жовтень”