Кінокнигарня в кінотеатрі “Жовтень” припиняє роботу
Кінокнигарня в кінотеатрі “Жовтень” припиняє роботу.
Про це повідомили в Instagram закладу.
Книгарня, що працювала на території однойменного кінотеатру півтора року, зачиниться у жовтні. Причини рішення не називають.
З 17 до 30 вересня відбудеться прощальний розпродаж, під час якого всі книги можна буде придбати зі знижкою 15%.
Кінокнигарню відкрила в квітні 2023 року команда книжкового магазину “Закапелок”.
Вона спеціалізувалася на літературі про кіно, мистецтво, архітектуру та культуру. Тут також були представлені художні твори для дорослих та дітей, поезія і науково-популярні видання.
Фото: кінокнигарня “Жовтень”
Опубліковано: 17 вересня 2024