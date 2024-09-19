Директора служби перевезень КМДА підозрюють у вимаганні грошей з перевізників

212
Валерія Гуржий
share share

Директору комунальної служби перевезень КМДА повідомили про підозру у систематичному вимаганні грошей від столичних перевізників за право працюваті на маршруті.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

До повноважень цього комунального підприємства належить проведення перевірок перевізників та складання документів про відповідність чи невідповідність транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень у столиці.

Розслідуванням встановлено, що посадовець забезпечив безпідставне проведення перевірок одного з перевізників та за їх результатами було складено документи про невідповідність транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень. Таким чином посадовці створювали умови для отримання від підприємця неправомірної вигоди.

Повідомляється, що раніше в рамках цього ж кримінального провадження вже було повідомлено про підозру заступнику начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та керівнику приватного транспортного підприємства.

За версією слідства, упродовж 2024 заступник начальника Департаменту транспортної інфраструктури ініціював в односторонньому порядку розірвання з підприємством договору на перевезення на одному з міських автобусних маршрутів. Як підставу для розірвання угоди використали результати безпідставно ініційованої перевірки роботи цього перевізника.

Після цього, тимчасовим перевізником на маршруті визначили компанію, директор якої мав зв’язки із посадовцем КМДА. Коли керівник підприємства, з яким розірвали угоду на перевезення, звернувся до міської адміністрації за роз’ясненням причин такого рішення, то заступник начальника Департаменту направив його до директора підприємства-тимчасового перевізника для пошуку "компромісу".

У якості компромісу підприємцю запропонували щотижня платити по 40 тис. гривень за право працювати на маршруті. У ході досудового розслідування задокументовано 7 фактів отримання неправомірної вигоди на загальну суму 280 тис. гривень.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 19 вересня 2024
share share
На Київщині на Десні встановили додаткові аераційні установки для очищення води На Київщині на Десні встановили додаткові аераційні установки для очищення води Біля парку у Львові облаштують ландшафтний простір: візуалізації Біля парку у Львові облаштують ландшафтний простір: візуалізації Кличко розповів, чи під'єднають світлофори у Києві до ліній критичної інфраструктури Кличко розповів, чи під'єднають світлофори у Києві до ліній критичної інфраструктури Український бренд KSENIASCHNAIDER здобув міжнародну нагороду PETA Vegan Fashion Award за веганські джинси Український бренд KSENIASCHNAIDER здобув міжнародну нагороду PETA Vegan Fashion Award за веганські джинси
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.