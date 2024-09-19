Директора служби перевезень КМДА підозрюють у вимаганні грошей з перевізників

Директору комунальної служби перевезень КМДА повідомили про підозру у систематичному вимаганні грошей від столичних перевізників за право працюваті на маршруті.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.



До повноважень цього комунального підприємства належить проведення перевірок перевізників та складання документів про відповідність чи невідповідність транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень у столиці.



Розслідуванням встановлено, що посадовець забезпечив безпідставне проведення перевірок одного з перевізників та за їх результатами було складено документи про невідповідність транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень. Таким чином посадовці створювали умови для отримання від підприємця неправомірної вигоди.



Повідомляється, що раніше в рамках цього ж кримінального провадження вже було повідомлено про підозру заступнику начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та керівнику приватного транспортного підприємства.



За версією слідства, упродовж 2024 заступник начальника Департаменту транспортної інфраструктури ініціював в односторонньому порядку розірвання з підприємством договору на перевезення на одному з міських автобусних маршрутів. Як підставу для розірвання угоди використали результати безпідставно ініційованої перевірки роботи цього перевізника.



Після цього, тимчасовим перевізником на маршруті визначили компанію, директор якої мав зв’язки із посадовцем КМДА. Коли керівник підприємства, з яким розірвали угоду на перевезення, звернувся до міської адміністрації за роз’ясненням причин такого рішення, то заступник начальника Департаменту направив його до директора підприємства-тимчасового перевізника для пошуку "компромісу".



У якості компромісу підприємцю запропонували щотижня платити по 40 тис. гривень за право працювати на маршруті. У ході досудового розслідування задокументовано 7 фактів отримання неправомірної вигоди на загальну суму 280 тис. гривень.