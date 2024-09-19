На Київщині на Десні встановили додаткові аераційні установки для очищення води

На річці Десна в Київській області встановили ще дві аераційні установки для очищення води та продовжують здійснювати моніторинг екологічного стану води.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції України.

Аераційні установки були встановлені сьогодні на річці Десна нижче гирла річки Любич, поблизу села Літки Броварського району. Установки працюють по всій ширині річки завдяки потужному дизельному компресору Dalgakiran Pa 64 із продуктивністю 6400 л/хв.

Також по дну річки Десна прокладено повітряну магістраль із пластику довжиною 100 м, яка перекриває основне русло річки для аерації. Компресор штучно насичує воду киснем, що прискорює процес окислення органічних речовин та сприяє природному очищенню річки. Аераційні роботи проводяться майже безперервно.

Загалом аераційні установки в Київській області працюють у трьох локаціях: у селах Літки та Пухівка Броварського району, а також у селі Пірново Вишгородського району.

Відомо, що станом на 18 вересня 2024 року якість води в місцях водозабору для Києва відповідає нормам. Відбір проб для оцінки динаміки змін змінюється щоденно.

Раніше ми писали, що з абруднення річки Десна вже дісталося Київської області та спостерігається між селами Літки та Рожни.

Фото: Державна екологічна інспекція України