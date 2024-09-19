На Львівській площі відкрився матча-бар

Без Єсеніна та Станіславського: у Києві перейменували вулиці, парки та сквери

На Подолі з’явився мурал “Мудрий панує над зірками”, присвячений ГУР: фото

В Україні перейменували ще 327 міст і сіл. Новомосковськ тепер Самар, а Красноград – Берестин

На Київщині на Десні встановили додаткові аераційні установки для очищення води