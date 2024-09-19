На Львівській площі відкрився матча-бар
На Львівський площі відкрився новий заклад 8acoffeematcha з великим вибором матчі.
У меню є великий різновид напоїв – какао, чай, лимонади, фірмова кава та класична і матча.
Ціни: капучино – від 55 грн, матча шот – 125 грн, матча-маракуя – 155 грн, матча-вишня – 145 грн, капучино з солоною карамеллю – 70 грн, лимонад вишня-лайм – 95 грн, чай натуральний – 50 грн.
Графік роботи: пн-пт 08:00-19:00
Де: Львівська площа, 8
Опубліковано: 19 вересня 2024
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