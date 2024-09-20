Алекс Купер відкриває український ресторан бессарабської кухні у Лондоні
Алекс Купер відкриває український ресторан бессарабської кухні “Татар Бунар” у Лондоні.
Про це він повідомив у соцмережах.
Він відкриє ресторан разом із Анною Андрієнко (“Альтруіст”).
Ресторан буде розташовано за адресою 152 Curtain road. Точна дата відкриття закладу ще не відома.
“Татар Бунар — моя давня мрія створити ресторан своєї Батьківщини — Бессарабії. Болгари, молдовани, румуни, липовани, українці, гагаузи, старовіри. Це край, де знаються на їжі, де найсмачніші помідори, бринза та мамалига”, — зазначив Алекс Купер.
У лондонському ресторані будуть представлені автентичні страви бессарабської кухні.
Нагадаємо, що перший ресторан “Татар Бунар” розпочав роботу в Одесі 1 червня 2024 року.
Фото: Алекс Купер; “Їжа міста”
Опубліковано: 20 вересня 2024
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