McDonald’s на Севастопольській площі зачиняється на ремонт з 24 вересня.

Про це повідомляють у спільноті Los Solomas.

Біля закладу з’явився стенд із написом “Зачиняємося на ремонт, аби стати кращими”.

Як зазначають у спільноті Los Solomas, ресторан не працюватиме щонайменше три місяці.

Нагадаємо, що McDonald’s на Севастопольській площі був другим закладом мережі, відкритим в Україні. Він почав працювати у 1997 році.

Фото: Los Solomas; Костіков Дмитро