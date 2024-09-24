McDonald’s на Севастопольській площі зачиняється на ремонт
McDonald’s на Севастопольській площі зачиняється на ремонт з 24 вересня.
Про це повідомляють у спільноті Los Solomas.
Біля закладу з’явився стенд із написом “Зачиняємося на ремонт, аби стати кращими”.
Як зазначають у спільноті Los Solomas, ресторан не працюватиме щонайменше три місяці.
Нагадаємо, що McDonald’s на Севастопольській площі був другим закладом мережі, відкритим в Україні. Він почав працювати у 1997 році.
Фото: Los Solomas; Костіков Дмитро
Опубліковано: 24 вересня 2024
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