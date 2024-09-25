З-під Покровська врятували кам'яну статую половецького воїна, якій майже 1000 років.

Про це пише Суспільне Дніпро.

Пам’ятку евакуювали до Дніпропетровського національного історичного музею. Її врятували військові 3-ї окремої штурмової бригади.

Історик і військовий Олександр Алфьоров підтвердив, що це половецький воїн, який тримає чашу та носить високі чоботи, шолом і ремені. Такі статуї зазвичай встановлювали перед могилами воїнів на курганах як обереги.

Це вже не перший випадок евакуації історичних артефактів. Тільки до Дніпропетровського музею вже доставили дві кам’яні статуї.

Загалом з Донеччини евакуювали 13 статуй. Їх будуть зберігати в Історичному музеї Дніпра та реставрувати.

Росіяни знищили та пошкодили тисячі пам'яток української історії та пограбували музеї, зазначає Олександр Алфьоров. За словами Аліни Певної, керівниці управління культури та туризму Донецької ОВА, армія рф зруйнувала понад 150 об'єктів культурної спадщини на Донеччині.

Фото: Суспільне Дніпро; Олександр Алфьоров