Біля метро “Тараса Шевченка” відкрили пекарню “Марчук Хліб” з власним млином

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Наталія Габрух
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Біля станції метро “Тараса Шевченка” відкрили пекарню “Марчук Хліб”.

Про це пише The Village Україна.

“Чотири основні принципи нашої пекарні – власна закваска, свіже борошно, холодна ферментація і випікання на камені”, — зазначають у команді.

У пекарні можна замовити хліб, випічку й каву. Незабаром в меню обіцяють додати сніданки й піцу на заквасці.

Особливість закладу у тому, що для різних сортів хліба тут вирощують власні закваски. Наприклад, закваску “Подільського” хліба виготовили з хмелю, який росте на Подолі.

А ще хліб виготовляють з борошна, яке пекарі власноруч мелють кожного дня на млині, що знаходиться за стіною кафе.

Заклад pet-friendly, а для гостей із дітьми є стільчики для годування. Найближчим часом з’явиться і пеленальний столик.

Ціни: булочка з маком / корицею — 109 грн, “Равлик” із заварним кремом і родзинками — 99 грн, даніш із крем-сиром і смородиною — 109 грн, листкова булочка Buffalo & Cheddar — 119 грн, мигдалевий круасан — 139 грн, печиво Choco drops — 69 грн, хліб “Подільський” — 100 грн, хліб “Льон” — 100 грн

Адреса: вул. Межигірська, 79

Режим роботи: щодня з 8:00 до 20:00

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Опубліковано: 25 вересня 2024
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