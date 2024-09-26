На Київщині відкрили адаптивні клуби для ветеранів та осіб з інвалідністю: фото

На Київщині відкрили адаптивні клуби для ветеранів та осіб з інвалідністю.

Про це повідомляють в КОВА.

Йдеться про шість адаптивних клубів “Активні парки – Нестримні”. Їхня мета – відновлення фізичної активності ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їхніх родин, що постраждали через бойові дії.

Клуби розташовані в таких місцях:

Бучанський район: Софіївська Борщагівка, Ірпінь, Клавдієво-Тарасове, Вишневе

Вишгородський район: с. Петрівці

Броварський район: м. Бровари

Клуби оснащені всім необхідним обладнанням і мають кваліфікованих тренерів, які спеціалізуються на роботі з різними групами людей. Відвідувачам пропонують заняття з плавання, фітнесу, джиу-джитсу, загальної фізичної підготовки та стрільби з лука. Крім фізичних активностей, клуби створюють можливості для спілкування та підтримки, формуючи спільноту активних героїв.

Наразі реабілітацію в цих клубах пройшло понад 500 ветеранів.

Проєкт реалізується в рамках ініціативи Мінмолодьспорту України “Активні парки: локації безбар’єрного дозвілля” та є частиною Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Фото: КОВА